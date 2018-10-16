شاهد.. ويل سميث يبكي خلال حديثه عن مِحّن زواجه

أفصح الممثل الأمريكي ويل سميث للمرة الأولى عن كبوته أثناء زواجه من الراقصة والممثلة الأمريكية جادا بينكيت.



في نظرة خاطفة على برنامج الدردشة على شبكة الإنترنت Red Table Talk يمكن رؤية الممثل البالغ من العمر 50 عام وهو غارقًا في دموعه وهو يتحدث عن الأوقات المظلمة في ذكرى زواجة الـ21.



وقال سميث لابنتيه عبر مقطع الفيديو: " كان هناك فترة أمكما تستيقظ باكية لمدة 45 يوما على التوالي، ولازلت احتفظ بهذه الموقف في ذاكرتي حتى يومنا هذا".



وأضاف "كان هذا الأمر كل صباح، واعتقد أن هذا الموقف أسوأ مرحلة في زواجنا، كنت فاشلا على نحو بائس.



