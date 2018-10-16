ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. ويل سميث يبكي خلال حديثه عن مِحّن زواجه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
أحمد شريف
أفصح الممثل الأمريكي ويل سميث للمرة الأولى عن كبوته أثناء زواجه من الراقصة والممثلة الأمريكية جادا بينكيت.

في نظرة خاطفة على برنامج الدردشة على شبكة الإنترنت Red Table Talk يمكن رؤية الممثل البالغ من العمر 50 عام وهو غارقًا في دموعه وهو يتحدث عن الأوقات المظلمة في ذكرى زواجة الـ21.

وقال سميث لابنتيه عبر مقطع الفيديو: " كان هناك فترة أمكما تستيقظ باكية لمدة 45 يوما على التوالي، ولازلت احتفظ بهذه الموقف في ذاكرتي حتى يومنا هذا".

وأضاف "كان هذا الأمر كل صباح، واعتقد أن هذا الموقف أسوأ مرحلة في زواجنا، كنت فاشلا على نحو بائس.

ترشيحاتنا

كارداشيان وزوجها يتعرضان لهجوم شديد بعد لقاء الرئيس الأوغندي.. صور

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة لها

انهيار برج أثري من القرن الخامس الميلادي بإسطنبول.. صور

شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

أولياء أمور مدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة يشكون عض كلب لأحد الأطفال

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

السيسي يلقي أول خطاب لزعيم أجنبي أمام البرلمان الروسي

شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

المهن التعليمية تعلن 3 أخبار سارة للمعلمين.. وتحدد موعد التنفيذ

تعليق مؤثر من الكاف عقب تأهل منتخب مدغشقر لبطولة الأمم الأفريقية

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والي: الإرادة السياسية تدعم تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

رايات وفود الطرق الصوفية ترفرف باحتفالات مولد السيد البدوي.. صور وفيديو

البابا تواضروس الثاني يزور مدفن الأنبا بيشوي

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان احتفالية بيت العائلة بالعيد القومي

رئيس المجلس الفيدرالي الروسي: حريصون على مساندة مصر في جهود مكافحة الإرهاب.. صور

فيديو

منتخب مصر يضرب سوازيلاند بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: أستعد لمسلسل 45 حلقة.. فيديو
مصر تتقدم على سوازيلاند بثنائية بعد مرور 70 دقيقة.. فيديو وصور
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو وصور
مصر تتقدم على سوازيلاند برأسية حجازي بالشوط الأول.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟