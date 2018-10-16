24 فريقا تتنافس في النسخة السادسة لدوري مراكز الشباب بالمنيا

شهد اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، "قرعة دوري مراكز الشباب النسخة السادسة لكرة القدم لموسم "2018/ 2019" والتي ستنطلق 21 اكتوبر الجاري .



أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 12 فريقا حيث يقضي نظام البطولة بصعود أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي للبطولة لتحديد الفريقين الصاعدين للمباراة النهائية، كما سيتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، فيما يحصل الفريق الفائز على المركز الأولى على مستوى المحافظة بجوائز مالية.



طالب السكرتير العام المساعد، جميع الفرق المشاركة والقائمين بضرورة الالتزام بالروح الرياضية والأخلاقية خلال المباريات باعتبارها الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هذه الدورات متمنيا لهم التوفيق.



من جانبه أعلن مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب بالمنيا أنه تم مشاركة 24 فريقا من فرق مراكز الشباب التي جرى تصعيدها من بين 75 فريقا يمثلون جميع الإدارات الشبابية على مستوى المحافظة، مؤكدًا إقامة جميع المباريات على الملاعب القانونية وتحت إشراف تحكيمي لحكام اتحاد منطقة المنيا لكرة القدم.



كما أوضح أنه يتم نشر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالدوري لتعريف الجميع بالمواعيد والأماكن التي يتم اللعب عليها وذلك من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

