هل تقال الاستعاذة قبل قراءة كل سورة أثناء الصلاة؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الاستعاذة والبسملة، فالبسملة هى التى يطلب بها فى بداية كل سورة.



وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل الإستعاذة نقولها قبل قراءة أي سورة أم أنها تكون فى أول الصلاة فقط؟»، أن الإستعاذة تطلب فى أول القراءة فقط لقوله تعالى { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}، فإذا انتقلت من سورة إلى السورة أو من الفاتحة إلى ما تيسر من القرآن الكريم سورة جديدة سُن لك أن تقرأ البسملة أما الاستعاذة فلا تقرأها إلا أول القراءة.



وأشار إلى أن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة البراءة؛ فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان قراءة الفاتحة في الصلاة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولًا ثم يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم".