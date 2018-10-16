بدء خطوات تنفيذ مشروع رفع كفاءة الحدائق العامة ببني سويف

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مسؤولي النظافة والحدائق ، تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الحدائق العامة ، وتحويلها لمتنفس حضاري لجمهور المواطنين ، حيث تمت مناقشة متطلبات البدء في المشروع ، والتي ستشارك في تنفيذه الوحدة المحلية للمركز والمدينة بجانب إدارة الحدائق ومشروع النظافة.



وتضمنت خطة العمل تنفيذ أعمال رفع كفاءة لبعض الأجزاء بالحدائق ، وإضافة لمسات جمالية للأسوار ، والجدران ، وأماكن الجلوس ، والعمل على دعمها ببعض الوسائل والألعاب للأطفال ، والتي تضفي على المكان الحيوية والترفيه ، بالإضافة إلى توفير الإحتياجات الأساسية والمرافق العامة بالحدائق.



وأكد المحافظ على ضرورة الإعتماد على المتاح من إمكانات في سبيل تنفيذ المشروع ، مطالبا المسؤولين بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم والعمل خارج الصندوق ، ومشيرا إلى أنه يوفر لهم كل الدعم لإنجاز المشروع في وقت قياسي.



تجدر الإشارة إلى أن بنى سويف لديها مجموعة من الحدائق العامة التي يقصدها المواطنون في أيام الأجازات والعطلات ، وتعتبر المتنفس الوحيد لهم ولأولادهم ، منها حدائق : الشلال وعابدين والنصر وسعيد النجار ، والتي تقع في أماكن مختلفة بمدينة بني سويف ، وتشهد اقبالا كبيرا في المواسم والأعياد.







