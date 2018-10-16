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رياضة

كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتصالات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:18 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسى كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة الاتصالات الودية بملعب التتش فى ظل الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا .

وجاء تشكيل الأهلى كالأتى :
حراسة المرمى : على لطفى

خط الدفاع : صبري رحيل – سعد سمير – محمد عبد المنعم – أحمد فتحي.

خط الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – اسلام محارب .

خط الهجومي : أحمد حمودى -وليد سليمان - صلاح محسن

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