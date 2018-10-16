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محافظات

تشجير المدخل الجنوبي لمركز سمالوط بالمنيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:10 م
تشجير المدخل الجنوبي
تشجير المدخل الجنوبي لمركز سمالوط بالمنيا
ايمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا أعمال تشجير بطول 200 متر بمدخل سمالوط الجنوبي.

ومن المتوقع أن تمتد أعمال التشجير والنظافة لتشمل جميع مداخل الوحدات المحلية بقرى المركز المختلفة.

أكد مدحت القاضي رئيس المركز، أن أعمال النظافة والتشجير متواصلة لحين الوصول إلى المستوى اللائق والمرغوب حتى يشعر المواطن بتحسن وجمال البيئة وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية والمنفعة العامة لجميع المواطنين.

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