ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مستشار المفتي يوضح حكم تغيير النية في الصلاة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن المصلي إذا دخل فى صلاة ما، وقد نوى بالخطأ الصلاة التى بعدها، فإن النية تنسحب على الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة الأخرى لم يأت وقتها.

وأضاف، عاشور، في فتوى له، أن تغيير النية من الفرض لنافلة والعكس، لا تجوز، وتعتبر الصلاة باطلة، لأن النية تعين الصلاة الحاضرة، ولو تم تغيير النية بطلت الصلاة.

وأشار إلى أن الإنسان لو دخل فى صلاة ما وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يصل الصلاة السابقة، فهنا يجوز له تغيير النية للصلاة السابقة لوجود موجب لتغيير النية، لأن الترتيب واجب فى الصلوات المفروضة.

ترشيحاتنا

لعبة القط والفأر.. عقوبات أمريكية جديدة ضد طهران.. وهجمة إيرانية مرتدة

هاني أبو ريدة يعلن موعد مواجهة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

مدافع فرنسا يواصل ارتكاب الجرائم الكروية أمام ألمانيا

رجال سلة الأهلي يخسر أمام الرادسي التونسي ببطولة الحريري

طلعت يوسف: أجيري يحتاج إلى الوقت لتنفيذ خطته لتغيير المنتخب.. فيديو

الرئيس السيسي يدعو السياح الروس في سوتشي لزيارة منتجعات مصر

أسامة نبيه: مقارنة 3 مباريات لأجيري بمشوار جهاز كوبر ظالمة.. فيديو

وزير التنمية المحلية يعزل رئيس مدينة بور فؤاد خلال زيارة مدبولي

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

الشرطة التركية: لن نفتش القنصلية السعودية في اسطنبول اليوم

الأمن يضبط كيشة بعد انتشار فيديو لسبه ركاب أحد قطارات المترو

البرازيل تسرق فوزا مثيرا من الأرجنتين بهدف في الدقيقة الأخيرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو
الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو
مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟