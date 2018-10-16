بطولات ألعاب القوى والريست شعار زوار مولد السيد البدوي.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، سلسلة من مسابقات وبطولات ألعاب القوي وحمل الأثقال والريست باليد داخل الخيمة الرئيسية بين كافة الشباب والسيدات والرجال الوافدين للاحتفالات بمولد السيد البدوي فى الفترة الرسمية "12- 19 " أكتوبر.



وحرص الأطفال صغار السن التى تتراوح أعمارهم السنية ما بين "7 -18 " سنة على مزاولة ألعاب البنج بونج والمشاركة فى تدشين فرق الكشافة لمساعدة الوافدين من أقطاب الوفود العربية والأفريقية ومواطنو محافظات الجمهورية الذين يأتون تبركا فى مولد شيخ العرب.



كما أعطي وكيل الوزارة توجيهاته إلى مساعديه الى ضرورة تفعيل حاله الطوارىء والتسسيق مع باقي مديرية الصحه والتعليم والشباب والرياضه ومراقبو ومفتشو الأغذيه ومديرية الأمن للتواصل مع كافة زوار مولد سيدي أحمد عبد البدوي وتيسير أى عقبات محتملة قد تواجههم.



ولاقت أنشطة مديرية الشباب والرياضه استحسان وقبول كافة الوفود التي حرصت على زيارة أضرحة المسجد الأحمدي والوقوف على معالمه الأثرية.