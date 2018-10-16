أبرزفيديوهات التوك شو..السيسي:روسيا ستظل صديق مصر الوفي..حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة..مستشار ملك البحرين: الإعلام القطري الأكثر إساءة للعرب..وتفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة بجانب المداخلات الهاتفية لكبار المسئولين والخبراء والشخصيات العامة.



يرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



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الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي







الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي







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برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات







الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة







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لحظة وصول بومبيو إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي



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رجل يكتشف خيانة زوجته عن طريق خرائط جوجل



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لحظة اعتراض الوفد الإسرائيلي على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي





