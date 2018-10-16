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أبرزفيديوهات التوك شو..السيسي:روسيا ستظل صديق مصر الوفي..حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة..مستشار ملك البحرين: الإعلام القطري الأكثر إساءة للعرب..وتفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
شيماء مجدي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة بجانب المداخلات الهاتفية لكبار المسئولين والخبراء والشخصيات العامة.

يرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:

مستشار ملك البحرين: الإعلام القطري الأكثر إساءة للعرب



مستشار ملك البحرين من مصر: إطلاق مجموعة قنوات إعلامية قريبا



الأطباء تعلق على وفاة طبيبة المطرية: السكن غير آدمي



الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي



السيسي: نتطلع للانتهاء من مشروع الضبعة



برلماني يوضح تفاصيل مشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات



الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة



الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود



لحظة وصول بومبيو إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي



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لحظة اعتراض الوفد الإسرائيلي على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي


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