انطلاق مهرجان الكويت السينمائي بمشاركة طارق الشناوي

يعود مهرجان الكويت السينمائي في دورة ثانية بعد أكثر من عام منذ انعقاد دورته الأولى فى مارس عام 2017، ويعرض فيها 25 فيلما روائيا بين طويل وقصير، وتستمر حتى 19 من شهر أكتوبر الجاري، ويشارك الناقد طارق الشناوى كعضو بلجنة التحكيم الرسمية.



وقالت الشيخة انتصار الصباح في كلمة الافتتاح الذي أقيم على مسرح مكتبة الكويت الوطنية ألقتها نيابة عن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب "نلتقي اليوم جميعا، داعمين وموهوبين وكتابا ومخرجين وفنانين وفنيين، نستذكر معا جهود من ساهموا في إنجاح المهرجان الأول من خلال تفاعلاتهم الإيجابية الرائعة ونتفاعل معا بخبراتنا في مختلف صناعات الفن السابع".



وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن مسابقتين إحداهما للأفلام الروائية القصيرة وتضم 20 فيلما والأخرى للأفلام الروائية الطويلة وتضم خمسة أفلام، فيما تم تكريم إسم الإعلامي عبد الله المحيلان الذي توفي في مايو الماضي عن عمر ناهز 74 عاما.

