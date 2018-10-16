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باحثون في الطاقة الشمسية والبرمجيات يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:20 م
مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس
شهد مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة لباحث علمي في الطاقة الشمسية ومهندس وباحث علمي في it والبرمجيات باليابان ومحاضرين بحث علمي وأطباء من القاهرة لتقديم دعم فني لاحتياجات المستشفى في مجال البرمجيات.

وكان في استقبال الوفد، المدير الطبي للمستشفى الدكتور محمد عصمت، وناقشوا إمكانية تصميم برامج لتسهيل إجراءات المرضي المترددين على المستشفى ومتابعتهم أثناء وبعد العلاج من خلال ابلكيشن، وذلك في إطار الدعم المعنوي وتبرعوا بالدم لصالح مرضى السرطان.

وقال أحمد زكي مدرب إنجليزي من أعضاء الوفد، إن المستشفى يعتبر صرحا طبيا عظيما جدًا بتقدم تكنولوجي غير عادي لعلاج المريض واحتضان كامل للمريض منذ دخوله للمستشفي حتى الخروج منها، وبها تكنولوجيا غير موجودة في الوطن العربي بالكامل، مؤكدًا أن ما لمسه بالمستشفى مواجهة للسرطان بصورة إحترافية كأنه مرض عادي ويتم التخلص منه لخدمة مرضى السرطان بالصعيد بالمجان تمامًا.

أما إسلام عوض صاحب شركة للطاقة الشمسية، أنه شاهد مستشفي يعتبر تحفة معمارية رائعة في صعيد مصر، مناشدًا جميع المصريين بزيارة المستشفي والتبرع لصالح المرضى والتعرف على المستوى العالمي الذي وصل إليه المستشفي في خدمة المرضي بأحدث المعدات والأجهزة العالمية، وتقدم العلاج بالمجان بجانب الإقامة ووجبات الأكل والإهتمام على مدار الساعة دون مقابل نهائيًا.

ويقول مؤمن عسكر من كلية طب جامعة قناة السويس، إنه من خلال الجولة داخل المستشفى تذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا أردت أن تجعل كنزك بحيث لا تأكله السوس ولا يسرقه اللصوص فأجعل ذلك بالصدقة"، مؤكدًا أن المستشفي خير مثال على تلك المقولة بتجهيز عالمي بالتبرعات وبأيدي المواطنين من أبناء الصعيد ومصر بأكملها، مناشدًا الجميع علي ضرورة الزيارة والدعم لتلك المستشفى لرفع شعار "صعيد بلا سرطان" بصورة تليق بالآلاف من المرضى بالصعيد.
باحثون في الطاقة الشمسية والبرمجيات يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
باحثون في الطاقة الشمسية والبرمجيات يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
باحثون في الطاقة الشمسية والبرمجيات يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
باحثون في الطاقة الشمسية والبرمجيات يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

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