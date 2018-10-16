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تعليم

كلية الزراعة بأسوان تنظم دورة تدريبية عن التغذية العلاجية .. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت كلية الزراعة بجامعة أسوان اليوم دورة تدريبية عن التغذية العلاجية بعنوان " التغذية بين الداء والدواء " وتستمر الدورة لمدة يومين وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

ومن جانبه صرح الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة بأسوان بأن الدورة يشارك فيها 80 متدربًا من طلاب كلية الزراعة والخريجين وطلاب الكليات المختلفة المهتمين بمجال التغذية العلاجية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو الليل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

وأضاف الدكتور هشام زكريا توفيق بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة أن الدورة التدريبية تهدف إلى إكساب المتدربين للمهارات الأساسية فى مجال التغذية العامة، ومعرفة أساسيات التقنين الغذائي وكيفية الاستفادة منه .

أشار إلى أن الدورة تضمنت إلقاء الضوء على الأغذية الوظيفية وهي الأغذية التي تقوم بوظائف معينة داخل الجسم وكيفية استخدامها للمساعدة فى علاج الأمراض المختلفة، علاوة على إكساب المتدربين المهارات الأساسية فى تخطيط الوجبات الغذائية بالنسبة لمرضى السكر.
كلية الزراعة بأسوان تنظم دورة تدريبية عن التغذية العلاجية .. صور
كلية الزراعة بأسوان تنظم دورة تدريبية عن التغذية العلاجية .. صور
كلية الزراعة بأسوان تنظم دورة تدريبية عن التغذية العلاجية .. صور
كلية الزراعة بأسوان تنظم دورة تدريبية عن التغذية العلاجية .. صور

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