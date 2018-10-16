منها القشطة.. 6 علاجات للتخلص من جفاف البشرة في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء تصاب الكثير من الفتيات بجفاف البشرة، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، بعض العلاجات التي تساعد على التخلص من جفاف البشرة، بدون اللجوء إلى صالونات التجميل وهذه الوصفات يمكن عملها في المنزل.



1-زيت الزيتون والسكر:

خلط كميّة من السكر، وكميّة من زيت الزيتون معًا في وعاء، حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة، بحيث تفرد على البشرة، وتترك لمدة خمس عشرة دقيقة، وتغسل بعد ذلك، ويمكن تكرار استخدام هذه الوصفة بشكلٍ يومي.



2-قشطة الحليب:

خفق قشطة الحليب مع الدقيق، حتى تتشكل لدينا عجينة، وفردها على البشرة، وتركها لمدة خمس عشرة دقيقة، وغسلها بالماء الفاتر.



3-الحليب:

خلط كمية من الحليب، وبعض القطرات من الماء الورد، وكميّة قليلة من عصير الليمون، ووضع الخليط على البشرة الجافة، وتركه لمدة عشر دقائق، وغسله بالماء البارد، وتكرار استخدام هذه الوصفة مرّتين في اليوم.



4- العسل:

وضع كمية متساوية من العسل، وشمع العسل، وزيت الزيتون في وعاءٍ ورفعه على النار، حتى تتشكل لدينا عجينة، ووضعها على البشرة الجافة، وتركها لمدة عشر دقائق، وغسلها بالماء الفاتر.



5-الزبادي:

خلط البابايا المهروسة مع نصف كوب من اللبن الرائب، وبعض قطرات عصير الليمون، وملعقة من العسل، ووضع الخليط على البشرة، وتركه لمدّة عشر دقائق، وغسله بالماء الفاتر، وتكرار استخدام هذه الوصفة مرّة واحدة في الأسبوع.



6- زيت جوز الهند:

تدفئة زيت الجوز الهند قليلًا، ووضعه على البشرة الجافّة قبل النوم، وغسله بالماء الفاتر في الصباح، وتكرار استخدام هذه الوصفة مرّة في الأسبوع.