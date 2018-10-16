مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور



ووصف حسني، تصميم الطلاب لـ9 سيارات بالكامل خلال فترة أقل من عام، بالإنجاز، مشيرا إلى أن ذلك كان تحديا كبيرا لتصنيع سيارات، وتخوض سباق بطول 2 كيلومتر.



وأشار مدير «مشروع رالي السيارات الكهربائية» إلى أنه حتى نستطيع صناعة سيارة مصرية، يجب أن يكون هناك كوادر قادرة على قيادة هذه الصناعة، مؤكدا أننا لدينا الآن بعد تجربة الرالي، 400 طالب مدربين على صناعة السيارات، و120 طالبا خاضوا تجربة كاملة لصناعة سيارة كهربائية من المرحلة النظرية إلى العملية، وصمموا سيارات استطاعت المشاركة في أول سباق سيارات كهربائية في مصر.



وأكد أن أحد المكاسب الكبيرة لرالي السيارات الكهربائية، مشاركة 7 فرق طلابية لأول مرة في صناعة سيارات تخوض سباقا فريدا من نوعه على مستوى العالم، حيث أنه لأول مرة عاليما يكون المنظم للسباق، هو الداعم المالي والتقني للمتسابقين.



قال علي حسني، مدير «مشروع رالي السيارات الكهربائية»، إنه تم تخصيص أسبوع لتدريب كل الراغبين في المشاركة في رالي الجامعات، مشيرا إلى أن 400 طالب حضروا التدريب من 25 جامعة، وتم تكليفهم بتسليم تقرير تفصيلي بالسيارة الكهربائية التي سيتولوا صناعتها، والتكلفة المالية.وأضاف حسني، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن 20 جامعة سلمت التقرير لمقترح صناعة السيارة، وتم اختيار أفضل 15 تقريرا، مشيرا إلى أنه تم عرض الـ15 تقريرا على لجنة التحكيم، واستقرت على أفضل 9 فرق.وأوضح مدير «مشروع رالي السيارات الكهربائية»، أن الفرق التسع بدأت أول مرحلة من مراحل تنفيذ السيارات الكهربائية، وقدم الفريق المنظم للمشروع كل الاستشارات اللازمة، لكل فريق، لمدة 400 ساعة، خلال شهرين، مشيرا إلى أن الدعم المالي للتصنيع كان موجه لاستيراد مصدر الطاقة وموتور الكهرباء لكل سيارة.وأكد، أن كل فريق تولى مسؤولية صناعة سيارته، مشيرا إلى أن كل فريق بدأ بتجميع القطع المصنعة في المصانع، وداخل كلية الهندسة جامعة عين شمس «المنظمة لرالي السيارات الكهربائية»، لتستمر فترة التصنيع لمدة 4 أشهر، وخضعت اختبارات السيارات لمدة شهر ونصف.