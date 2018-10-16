مجازاة 38 من العاملين بمديرية تعليم الشرقية لعدم الانضباط

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة ٣٨ من العاملين بمديرية التربية والتعليم بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .



وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشأت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .



جاء ذالك عقب قيام لجنة من مديرية التنظيم والادارة بالمرور المفاجئ على مديرية التربية والتعليم فتبين عدم تواجد (٣٨) من العاملين بالمديرية أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .