النيابة تقدم إقرار المدعي العام العسكري في أحداث مجلس الوزراء

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".



في البداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة كتاب إقرار المدعي العام العسكري يحمل رقم قيد 506 عمومي/2018، ومؤرخ 9 أكتوبر 2018، يتضمن أنه بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن ما إذا كان هناك ضباط ومجندون بالقوات المسلحة مصابين في الأحداث من عدمه وعما إذا كانت الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة من عدمه، وكانت إصابة أي منهم قد أدت للوفاة، وأنه بمخاطبة جهات الاختصاص أفادت بأن جميع الإصابات الناتجة خلال الاحداث لم ينتج عنها عاهة مستديمة والكتاب مبين بتوقيع اللواء/ المدعي العام العسكري.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى .



وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.



وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته أن عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.



ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.