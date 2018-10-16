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فن

ولدي يفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان السينما المتوسطية في فرنسا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:01 م
صدى البلد
محمد نبيـل
فاز فيلم ولدي للمخرج محمد بن عطية بالجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا، لتكون الجائزة الثانية للفيلم خلال أسبوعين بعد فوز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، ويأتي هذا بالتزامن مع مشاركة الفيلم في مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني.

فيلم وِلدي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ويحكي وِلدي قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدىالوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرًا بالتحسن، يختفي فجأة.

وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، كما شارك في مهرجان الفيلم العربي بفاماك في فرنسا.

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