ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع طالب سقط من قطار القاهرة_ الإسكندرية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:01 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
محمد امين
لقى طالب بقرية الدبابة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك بعد سقوطه من قطار القاهرة_ الإسكندرية نتيجة اختلال توازنه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع "محمد .ع" 30 عاما، ومقيم بمركز بركة السبع، وذلك إثر سقوطه من قطار القاهرة_ الإسكندرية أثناء وقوفه على باب القطار نتيجة اختلال توازنه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ترشيحاتنا

قبل مباراة سوازيلاند.. مصر لا تفوز فى غياب محمد صلاح

تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند

مدبولي: ما تحقق في أنفاق القناة معجزة هندسية.. وأنا فخور بها كمهندس مصري

المتحدث باسم الجيش الليبي لـ صدى البلد: هشام عشماوي لم يحاول الانتحار

السيسي: مصر مرت بمحنة ضخمة في 2013 وكادت أن تضيع.. فيديو

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة الاتحاد السكندري مع الزمالك.. فيديو

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

أول رد فعل إيراني بعد اختطاف 14 من الحرس الثوري ونقلهم لباكستان

شاهد.. لحظة اعتراض الوفد الإسرائيلي على كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي

المتحدث العسكري: مقتل 450 إرهابيا منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة في سيناء.. وهناك دعم خارجى كبير للعناصر الإرهابية

أحمد حجازي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

والي: الإرادة السياسية تدعم تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

رايات وفود الطرق الصوفية ترفرف باحتفالات مولد السيد البدوي.. صور وفيديو

البابا تواضروس الثاني يزور مدفن الأنبا بيشوي

فيديو

منتخب مصر يضرب سوازيلاند بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: أستعد لمسلسل 45 حلقة.. فيديو
مصر تتقدم على سوازيلاند بثنائية بعد مرور 70 دقيقة.. فيديو وصور
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو وصور
مصر تتقدم على سوازيلاند برأسية حجازي بالشوط الأول.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟