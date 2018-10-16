مصرع طالب سقط من قطار القاهرة_ الإسكندرية

لقى طالب بقرية الدبابة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك بعد سقوطه من قطار القاهرة_ الإسكندرية نتيجة اختلال توازنه، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع "محمد .ع" 30 عاما، ومقيم بمركز بركة السبع، وذلك إثر سقوطه من قطار القاهرة_ الإسكندرية أثناء وقوفه على باب القطار نتيجة اختلال توازنه.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.