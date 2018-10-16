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برلمان

رفعت قمصان: تعريف العمال والفلاحين في قانون المحليات متشدد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:58 م
المستشار رفعت قمصان
المستشار رفعت قمصان
ماجدة بدوي
قال المستشار رفعت قمصان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المجالس المحلية يتم تشكيلها جميعا بالانتخاب ولا يوجد نسبة للتعيين بها، على أن يكون ربع المقاعد بها للشباب وربع للمرأة ولا تقل نسبة العمال والفلاحين عن النصف.

وأكد قمصان خلال كلمته بالمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن بشرم الشيخ، أننا في حاجة إلى تبسيط تعريف العمال والفلاحين لأنه متشدد، وأن يكون النظام الانتخابي وفق القوائم المطلقة المغلقة لضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور.

وتابع أنه تم إجراء حوار مجتمعى حول قانون الإدارة المحلية في 63 جلسة بمشاركة عدد من المحافظين والوزراء والأحزاب وممثلين عن الفئات المختلفة وتم سماع كافة وجهات النظر حوله.

وأضاف قمصان، أن المجالس المحلية لا يجوز حلها بقرار إداري على عكس البرلمان الذي يوجد نص دستورى يتيح حله.

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