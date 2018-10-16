اليخت السراب بـ 263 مليون دولار..فيديو

نشرت صحيفة "ديلي يمل" البريطانية مقطع فيديو يظهر اليخت المخفي الشهير باسم " السراب"، والذى يتجاوز طوله 100 متر، بتكلفة تتجاوز 263 مليون دولار.



وهو يخت مغلف بالمرايا العاكسة لصورة البحر، حيث يمنع سارقي النظرات من اختراق خصوصيته، حيث يتمكن فقط من يقف على مسافة 50 متر، أن يري اليخت.



يزن اليخت 4200 طن، كما يتكون من 6 طوابق، وتصل سعرته القصوي إلى 19 عقدة أي ما يعادل 35 كيلومترا في الساعة، ومجهز بمهبط للطائرات، ومنتجع صحي وسينما.



يذكر أن القارب من صناعة شركتي "Fincantieri" الإيطالية، المتخصصة بصناعة السفن وشركة "Van Geest Designs" الهولندية للتصاميم.



