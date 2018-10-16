وزير التعليم العالي في منتدى مستقبل وطن: خريجو الجامعات المصرية الأفضل على مستوى العالم.. دراستهم بالخارج إهدار للمواهب.. وأنهينا عمليات قوائم الانتظار بمستشفياتنا

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى البرلماني لمستقبل وطن

وزير التعليم العالى أمام المنتدى البرلماني:

نعد مشروع قانون خاصا بالمستشفيات الجامعية

50 ألف وافد أجنبي يدرسون بجامعات مصر

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى البرلماني الأول لمستقبل وطن، والمنعقد بشرم الشيخ، تحدث خلاله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن العديد من الملفات الهامة، التى تخص مرحلة التعليم الجامعي، منها تصنيف الجامعات المصرية، التي ترتقي بشكل ملحوظ، إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم المستشفيات الجامعية.وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بموقع الجامعات المصرية في التصنيف العالمي للجامعات.وقال "عبد الغفار"، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني من المنتدى البرلماني الأول الذي ينظمه حزب "مستقبل وطن" بشرم الشيخ، إنه في أقل من 10 أيام، دخلت 19 جامعة مصرية من بين 1200 جامعة كأفضل الجامعات على مستوى العالم، مؤكدا أنه تم إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف qs البريطاني، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لتحسين تصنيف الجامعات المصرية بين جامعات العالم.وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية قامت بإجراء عمليات جراحية لأكثر من 12 ألف حالة من قوائم الانتظار، لافتا إلى أن مصر لم يكن لديها قانون لتنظيم عمل هذه الجامعات، وهو ما تعمل الوزارة عليه حاليا لإعداد مشروع قانون مختص بالمستشفيات الجامعية.وأكد أن الخريجين المصريين من أفضل الخريجين على مستوى العالم بالرغم مما تعانيه المنظومة التعليمية من المشاكل والتحديات، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا ببناء 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، وذلك في سبيل تطوير هذا القطاع.ولفت "عبدالغفار"، إلى أن مصر على مدار عهدها لم يكن لديها قانون تنظيم عمل الجامعات الدولية بالرغم من أن هذه الجامعات المصرية تكون آلية حقيقية ومتميزة يجب استغلالها لعمل تنافسية حقيقية وإثراء المنظومة بالإضافة لجعل الجامعات الحكومية تحذو حذو هذه الجامعات ومن ثم الارتقاء بنفسها.وأوضح الوزير خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى البرلمانى الذى ينظمه حزب مستقبل وطن، أن الغنى والفقر ليس عاملا من عوامل النجاح والتميز فمصر على مدار العهود الماضية والحالية مازال الفقراء هم المتميزين وأبلغ دليل على ذلك أن أوائل الثانوية العامة يكون أغلبهم من القرى، مشيرا إلى أن مصر تواجه مساعي دولية وتحديات خطيرة لإفشال مصر وإعاقتها عن تطوير التعليم.وأشار إلى ان هناك أكثر من 25 ألف مواطن مصري يدرسون بالخارج يصرفون المليارات على التعليم ما يعد إهدارا للمواهب والمتميزين، في حين أن هناك 40 لـ 50 ألف وافد يتعلمون في مصر بجامعاتها وهو ما يستدعي سرعة التدخل لدراسة الأسباب الدافعة لعزوف الـ25 ألفا الدارسين بالخارج عن الدراسة بمصر.وطالب بضرورة الوعي وعدم التسويق السيئ والسلبي عن التعليم لأن ما يتم تداوله في الحياة العامة وعبر وسائل الإعلام يتم استغلاله من المنافسين لتشويه صورة مصر التعليمية.