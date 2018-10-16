وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مبنى مدرسة عوف حمادة الرسمية الدولية

قام د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بجولة تفقدية لمبنى مدرسة عوف حمادة الرسمية الدولية للوقوف على مدى جاهزيتها تمهيدا لبدء التشغيل.



تفقد وكيل الوزارة جميع الأعمال الإنشائية للمدرسة من مبان ومرافق وخدمات، وأكد أن ما تم استكماله من أعمال إنشائية بالمدرسة يعتبر إنجازا ضخما بكل المقاييس فى تلك الفترة الوجيزة.



جدير بالذكر أنه تم عقد لجنة اختيار اليوم للعاملين بالمدرسة برئاسة د. نبوى باهى استعدادا لتشغيلها خلال الأيام القليلة القادمة فى الفترة من ٢١ أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر القادم.