جامعة كفر الشيخ توافق على إنشاء مقر لمركز خدمة المجتمع

وافق مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ بجلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، على إنشاء مقر لمركز خدمة المجتمع في الجامعة Community Service.



وقال القمري، إن هذا المركز يهدف إلى رصد فرص التفاعل مع المجتمع وبناء قاعدة بيانات للراغبين في خدمة المجتمع من الجامعة من مهاراتهم وخبرتهم ووقتهم المتاح لخدمة المجتمع، كذلك تذليل العقبات وتقديم التسهيلات للوصول إلى مؤسسات المجتمع.



وأضاف، رئيس الجامعة: يساهم المركز في التوفيق بين احتياجات المجتمع وقدرات الراغبين من الجامعة لتنفيذ الأنشطة، وتنشيط دور ريادة الأعمال.

