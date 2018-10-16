إنهاء أعمال ضم خطوط المياه الرئيسية بميدان صلاح الدين بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بان تم الانتهاء من أعمال ضم خط المياه الرئيسى 500مم وربطه بكافة الخطوط القائمة حليا بمنطقة صلاح الدين وشارع التلفزيون.



وتابع صباح اليوم الثلاثاء اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير عام هيئة الطرق والكبارى أعمال ضم خط مياه 12 بوصة بالخط الجديد قطر 500 مم لدعم وتقوية مناطق ( المنشية - كليوباترا - الأقباط - شرق السكة).



وكان العمل قد بدأ بمنطقة صلاح الدين مساء أمس الإثنين بضم وربط خط 8 وخط 4 بوصة لتغذية منطقة شارع التلفزيون ضمن مشروع تحسين مرفق مياه الشرب بمدينة الأقصر.



وكانت الشركة تأخذ فى الاعتبار أثناء فترة العمل والكثير من الحرص لمحاولة تجنب قطع المياه عن المواطنين والذى تم الإعلان عنه مسبقا قبل بدء العمل.



كما أشرف على سير العمل كلا من المهندس محمد عويس مدير عام المياه والعميد أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفنى بحضور المهندس رجب عبد النبى مدير محطة مياه الأقصر والمهندس إبراهيم زمزم المسؤول التنفيذى للمشروع والمهندس عاطف مدير المشروعات بالشركة.