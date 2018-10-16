مؤتمر تعريفي لطلبة الكليات بجامعة سيناء

نظمت جامعة سيناء فرع العريش، عدة لقاءات تعريفية لطلاب الكليات في العام الجامعي الجديد 2018/2019.



جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة، والدكتور اسامة راتب نائب رئيس الجامعة فرع العريش، والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وعقدت إدارة الجامعة عدة ندوات تثقيفية للتعرف على رسالة الجامعة والكلية وقواعد النظام الأكاديمي والجودة التعليمية والثقافة المجتمعية والتحديات الراهنة وأهمية دور الأنشطة الطلابية فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب