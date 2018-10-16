شرائح الخبز بالترمس بطريقة سالي فؤاد

نقدم لكم طريقة عمل شرائح الخبز بالترمس بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير خبز بالترمس:

ربع كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة عسل ابيض

بيضة

ملعقة كبيرة زبادي

كوب ترمس مسلوق مضروب ناعم بالقشرة

2 كوب شوفان مطحون ناعم جدا

ربع كوب زيت

ربع كوب لبن بودرة

نصف كوب بذر كتان

نصف كوب جنين قمح

نصف كوب لوز ني مطحون ناعم جدا

رشة ملح

شرائح السلطة

لبنة

طريقة التحضير:

* يخلط الماء الدافئ مع العسل والخميرة والبيضة

* يضاف الزبادي واللبن البودرة واللوز وجنين القمح وبذر الكتان.

* يضاف الترمس ثم الزيت ثم الشوفان مع رشة الملح

* يشكل اقراص او بقسماط ويوضع على ورق زبدة في صينية ويمكن يترك ليخمر حسب الرغبة.

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ويقدم مع شرائح السلطة واللبنة.

