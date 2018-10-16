فتاة يزيد وزنها 117 كجم فى عامين.. تعرف على السبب.. صور

تعرضت فتاة بريطانية لأزمة صحية كبيرة، ترتب عليها زيادة وزنها 117 كيلوجرامًا بسبب نومها المستمر لحوالى عامين، حيث ظلت فى منزلها طيلة تلك الفترة لاتغادره أبدًا.



وبحسب روسيا اليوم، تعود القصة عندما لقي والدها مصرعه فى حادث تحطم طائرة عام 2009، أثرت عليها الصدمة لتصاب بثلاثة أمراض دفعة واحدة: التهاب السحايا والحصبة ووحيدات النواة.



وظلت كوكلي فى المنزل وتوقفت عن الأكل بشكل طبيعي وأخذت تتناول رقائق البطاطا والشوكولاتة ومشروبات بروتينية، الأمر الذي أدى لزيادة وزنها بشكل ملحوظ.



وأصيبت بالدهشة والفزع بعد أن شاهدت صورها من حفل زفاف أحد أقاربها، ورأت كيف أصبح شكلها، وروعها ما فعلته بها وبصحتها ساعات النوم الطويلة التي وصلت في أغلب الأحيان لـ 22 ساعة نوم في اليوم الواحد.



وقررت اللجوء لأخصائيي التغذية، الذين ساعدوها في إنقاص وزنها بعد مدة إلى 66 كيلوجراما.