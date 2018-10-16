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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى للتفاعل مع المجتمع ثقافيا وعلميا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:59 م
صدى البلد
محمود زيدان
قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تسعى جاهدة إلى تنشيط التفاعل بين الجامعة والمجتمع ثقافيا واجتماعيا وعلميا من خلال توظيف مقوماتها البشرية ومرافقها المتنوعة، وذلك من خلال دور أعضاء هيئة التدريس في تقديم الاستشارات المتخصصة حسب حاجة المجتمع والبحث عن حلول علمية لبعض المشاكل المجتمعية من خلال البحوث التعاقدية للشركات والمصانع والهيئات.

واقترح رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مجلس عمداء الجامعة اليوم، فكرة إنشاء جوائز للتميز في خدمة المجتمع على غرار جوائز التميز الأكاديمي والبحثي على مستوى الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس وتقدير وتكريم المشاركين في أنشطة خدمة المجتمع في المناسبات المختلفة للجامعة تقديرًا وتكريمًا لهم.

حضر اجتماع مجلس العمداء، الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة.

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