الممثل الرئيسي لـ جايكا في مصر لـ صدى البلد: نسعى لتنمية دول القارة السمراء.. القاهرة تلعب دورا في تطوير أفريقيا.. ودورات تدريبية لتحسين مستوى الظروف السائدة (4-4)

الممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" بالقاهرة:

مصر قوة عظمى في الشرق الأوسط وأفريقيا وتلعب دورًا هامًا في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

جايكا تهدف لتحسين قدرة كل بلدان القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي بكفاءة وفعالية

2019 سيشهد (مؤتمر التيكاد) لتعزيز التعاون من أجل التنمية في البلدان الأفريقية

أين أنتم من القارة الأفريقية؟

وماذا عن برنامج التعاون الثلاثي؟



كيف ترى الدور المصري في القارة الأفريقية؟

ما هدفكم من دعم دول القارة الأفريقية ؟



متى سيعقد مؤتمر طوكيو الدولي القادم؟

تعد القارة السمراء من أكثر قارات العالم التي تعاني غياب التدريب بها والاهتمام بأبنائها، ولكن هيئة التعاون الدولي اليابانية فطنت لذلك الأمر، فقد صرح ممثل المكتب بالقاهرة بأن هناك مبادرة في مجال إدارة الأعمال وكذا تدريب أبناء القارة من خلال عدد من البعثات التي يتم إرسالها..وإلي نص الحوار...هناك منح دراسية في اليابان كالمبادرة الأفريقية للتعليم في مجال إدارة الأعمال (مبادرة أبي)، حيث توفر جايكا فرص الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات اليابانية ليحصلوا على درجات الماجستير والتدريب في الشركات اليابانية بهدف دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، حيث تم إرسال 74 مشاركًا مصريًا إلى اليابان حتي الآن في إطار هذه المبادرة. واجه المشاركون المصريون في البداية بعض التحديات للتأقلم على الثقافة اليابانية لكونها مختلفة تمامًا عن الثقافة المصرية، ولكنهم تعرفوا تدريجيًا خلال التعامل اليومي والدراسة والتدريب على الكثير من الثقافة اليابانية مثل الانضباط والعمل الجماعي، وتبادل المشاركون السابقون خبراتهم في اليابان مع المشاركين الجدد وأعطوهم بعض النصائح والإرشادات خلال جلسة الاستماع لكي يستفيدوا منها خلال فترة إقامتهم في اليابان.ولا تقتصر فرص التدريب على مبادرة أبي فقط، بل تقدم جايكا فرص التدريب في اليابان منذ عام 1976 للعاملين والمسؤولين بالقطاع الحكومي في مجالات مختلفة مثل الحوكمة والهندسة والاتصالات والاستثمار والتعليم والطب والزراعة والري وغيرها، وذلك بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين منذ 1976 حتى 2017 حوالي 5727 متدربًا، وتنظم جايكا أيضًا دورات تدريبية لمنطقة الشرق الأوسط لتلبي الاحتياجات الضرورية الطارئة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع بالمنطقة بهدف دعم تحسين مستوى الظروف السائدة في البلاد، وعقدت جايكا 6 دورات تدريبية في عام 2017 لعدد 158 مشاركا من 8 بلاد في دول الشرق الأوسط.برنامج التعاون الثلاثي هو أحد برامج تدريب جنوب-جنوب، ويعد من بين الأنشطة الرائدة في جايكا لتنمية الموارد البشرية، وقد بدأ البرنامج في مصر عام 1985 حيث تستقبل مصر، من خلال دعم جايكا، تدريب المشاركين من البلدان النامية الأخرى لنقل الخبرات وأحدث التقنيات إليهم.تعد مصر قوة عظمى في الشرق الأوسط وأفريقيا وتلعب دورًا هامًا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث عقدت مصر دورات تدريبية لأفريقيا على مدار 30 عامًا من التعاون، ولا تزال هذه الدول الأفريقية تستخدم التكنولوجيا التي تم نقلها من خلال التعاون الفني وكذلك المرافق التي تم بناؤها من خلال المنح في الدورات التدريبية، وتعقد مصر الدورات التدريبية للتعاون الثلاثي في مجالات الطب والسياحة والكهرباء والمياه والعلاقات التجارية، آخذة بذلك زمام المبادرة بين دول الشرق الأوسط، وقد أفاد وقوع مصر في نفس المنطقة لغويًا وجغرافيًا في تحسين نتائج التدريب من حيث الكفاءة والفعالية.تهدف جايكا لتحسين قدرة كل بلد في الإقليم وتعزيز التعاون الإقليمي بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال الاستفادة من نتائج التعاون السابق مع مصر، وتقديم الدعم للبلدان الأخرى في الإقليم بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، كما تشجع جايكا أيضًا تقديم الدعم بشكل مستقل في المنطقة من خلال الوكالات المنفذة في مصر، والجدير بالذكر أنه تم تنظيم 15 برنامجًا تدريبيًا لأفريقيا والشرق الأوسط خلال العام المالي 2017 وقد نظمت جايكا في عام 2017 تسعة برامج تدريبية للمشاركين من الدول الأفريقية في مجالات الزراعة والرعاية الطبية وغيرها، وشارك فيها 173 متدربا من 30 بلدا في أفريقيا.تعقد اليابان مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (مؤتمر التيكاد) لتعزيز التعاون من أجل التنمية في البلدان الأفريقية، حيث كان يتم عقد المؤتمر كل خمسة أعوام حتى 2016، ولكن تغير الأمر حيث يتم عقده الآن كل ثلاثة أعوام، وسيُعقد المؤتمر القادم في طوكيو عام 2019 باجتماع كل الحكومات والهيئات الاستثمارية في أفريقيا، حيث توجد احتمالية أن تشارك مصر في رئاسة المؤتمر القادم بجانب اليابان لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي حيث يعد فرصة عظيمة لكلا البلدين لتعزيز التعاون من أجل تنمية الدول الأفريقية الأخرى.