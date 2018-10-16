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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الجيزة لجلسة 13 نوفمبر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:17 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة متهمين فى "أحداث عنف الجيزة" لجلسة 13 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى بسكرتارية عمر عاشور.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.

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