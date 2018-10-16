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أخبار العالم

دبى تطلق أول متجر ذاتي القيادة في العالم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:59 م
صدى البلد
شيرين عادل
تُقدم "اتصالات ديجتال" خلال مشاركتها بمعرض جيتكس للتقنية 2018 عددًا من التقنيات تستخدم تكنولوجيا المستقبل لتسهيل وتسريع عملية البيع بالتجزئة عبر استخدام تقنية التعرف على الوجوه، والذكاء الاصطناعي، والتعرف على البضائع، وتقنية "رؤية الكمبيوتر" .

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة " الإمارات اليوم " عبر " تويتر " ، تفاصيل تقنيات التسوق في جناحها، منها المتجر الذكي المتحرك "روبومارت" ذاتي القيادة، وسلة التسوق الآلية التي تقود المتسوق إلى مكان البضائع، وغرفة تبديل الملابس الذكية التي تعطي توصياتها حسب الموضة، وآلة بيع ذكية، وكاشير ذاتي التحكم بدون تدخل بشري، وغيرها .


وذلك بهدف أخذ زوارنا في رحلة إلى المستقبل ليشاهدوا بأنفسهم ما ستفعله التكنولوجيا الثورية الحديثة من تغييرات كبيرة في أساليب البيع والشراء، وللتعرف على التقنيات الرقمية المبتكرة لدى "اتصالات" والتي ستؤثر إيجابًا على نمط حياتهم اليومي"، وأضاف أراكي: "هذه العروض المستقبلية تتوافق مع رؤيتنا واستراتيجيتنا المعلنة وهي قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

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