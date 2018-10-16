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أخبار البلد

وزيرة البيئة تترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
حنان توفيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة أعمال المؤسسة وبحث سبل وآليات التوسع في إنشاء وحدات إنتاج الطاقة الحيوية في أنحاء مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع على اهتمام وزارة البيئة بفكرة انتاج الطاقة الحيوية والذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تم تنفيذ مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بالتعاون بين وزراة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي كأحد نماذج تطبيق المفهوم العلمي للتنمية المستدامة، بهدف إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية بغرض اﻻستخدام المنزلي وتوفير سماد عضوي عالي الجودة والتخلص اﻵمن من المخلفات الحيوانية.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة أسستها وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء لاستدامة أنشطة مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة فى توفير الطاقة البديلة النظيفة لاسطوانات البوتاجاز من خلال استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها فى انتاج الوقود الحيوى، مما يساهم في الاستفادة من المخلفات بصورة آمنه و مفيدة وتوفير فرص عمل للشباب .

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