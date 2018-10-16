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تعليم

عمداء كفر الشيخ يهنئون القمري بدخول الجامعة تصنيف التايمز البريطاني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:59 م
صدى البلد
محمود زيدان
قدم عمداء كليات جامعة كفر الشيخ، التهنئة للدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة؛ لاختياره رئيسًا للجنة اختيار رؤساء الجامعات، ودخول الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لأول مرة .

وقال رئيس الجامعة، لقد ظهرت جامعة كفر الشيخ، في تصنيف "تايمز" البريطاني لعام 2019، لأول مرة في التصنيف، حيث احتلت المرتبة 601-800 على مستوى العالم.

ويصدر التصنيف عن مجلة «تايمز هاير إديوكيشن» (Times Higher Education)، ويقارن بين جامعات العالم ، وفقا لـ 13 مؤشرًا، ويقوم التصنيف على 4 معايير رئيسية؛ التدريس والبحث ونقل المعرفة والمكانة الدولية.

وأشار القمري، إلى أن التصنيف اعتراف قوي بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة كفر الشيخ تعتبر من الجامعات الوليدة وتأسست عام 2006 وهي الآن أصبحت قبلة لعدد من الدارسين من خارج مصر.

عمداء كفر الشيخ يهنئون القمري بدخول الجامعة تصنيف التايمز البريطاني

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