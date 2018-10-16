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تعليم

انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:57 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم (133) برئاسة الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات شملت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم كوحدة ذات طابع خاص.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات مثل مقترح اتفاق تعاون بين جامعة الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك إنشاء مركز رعاية وتأهيل الطفل التوحدي التابع لكلية التمريض كوحدة ذات طابع خاص، وتنظيم قافلة توعية زراعية لإحدى قرى المحافظة بالتعاون مع كلية الزراعة والمتخصصين من الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية العناية بالنباتات حتى الحصاد.

كما تم استعراض أنشطة جمعية أصدقاء البيئة والخاصة بإعداد صناديق جمع المخلفات لتوزيعها وذلك ضمن مشروع الفصل من المنبع.

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