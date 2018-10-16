أستراليا تفكر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومفتيها يرفض.. 13 سفيرا عربيا يجتمعون للتصدى للقرار.. ورئيس البرلمان العربي يتواصل مع مجلس الشيوخ لمناقشة توابع الأزمة

رئيس الوزراء الأسترالي:

ربما يتم نقل سفارة أستراليا إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل

مفتي أستراليا يرفض القرار: فكرة تقوض حل الدولتين

13 سفيرا عربيا يجتمعون للرد على القرار المفاجئ

رئيس البرلمان العربي يبحث مع مجلس الشيوخ الأسترالي توابع القرار

في تصريح مفاجئ له، وصادم للأمة العربية والإسلامية، لمح سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، إلى إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة العربية المقدسة؛ حيث إنه "منفتح" على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وربما نقل سفارة استراليا إلى هناك.الأمر وجد صدى واسعا في العالم العربي والإسلامي الذي بدا رموزه وقادته في التحرك لمنع طرح الفكرة بشكل صالح للتنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول سريعة لردع الجانب الأسترالي حتى لا يتأسى بالموقف الأمريكي الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني.في البداية قال محمد خيرت، سفير مصر لدى أستراليا، إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها استراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام.وقال «خيرت» في تصريح لوكالة "رويترز" إن ذلك الأمر دفع 13 سفيرا عربيا للدعوة لاجتماع في العاصمة الاسترالية، مضيفا: «اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح».وتابع "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام.. وسيكون له عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين استراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا".فيما أعلن الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتي أستراليا، رفضه التام لفكرة نقل السفارة الأسترالية إلى القدس، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، أولها أن المجتمع الأسترالي يقوم على التعددية الثقافية والدينية والحضارية ونعمل جميعا على تقوية وحماية السلم العام، ومن أجل ذلك نُعلِّم أبناءنا وشبابنا ألا يجلبوا إلى بلادنا مشكلات الشرق الأوسط وصراعاته، بينما التفكير في مثل هذا الاقتراح يزج بنا في عمق تلك المشكلات ويخلق جدلا في داخل مجتمعنا قد يؤدى إلى الاستقطاب والتقسيم والتعصب، هذا فضلا عن خسارتنا التجارية لأكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية، حيث ستتأثر التجارة البينية يقينا بهذا الباب إذا فتح؛ مما يؤثر سلبا على اقتصاد أستراليا وعلى دخل المواطن الأسترالي وعلى مستوى معيشته، كما يصنف أستراليا ضمن الدول الحليفة للاستعمار بلا شك، ذلك فضلا عن جرح مشاعر واستفزاز واستعداء مليار و600 مليون مسلم يتصل هذا الموضوع بعقيدتهم.وأضاف أن السبب الثاني هو أن الثوابت والقيم الأخلاقية يجب أن تظل بعيدة عن المساومات السياسية، والتضحية بالمبادئ والقيم الثابتة من أجل استرضاء بعض الأصوات والحصول على كسب مقعد برلماني في دائرة انتخابية يفقد أصحابه المصداقية أمام الشعب الأسترالي كله.وتساءل مفتي أستراليا "هل الحصول على أصوات 13٪ في دائرة انتخابية يساوي كل هذه الخسارة ؟"، مؤكدا أن التفكير بهذه الطريقة يساند المستعمر المحتل ويصادم رغبة شعب اغتصبت أرضه في الحرية والاستقلال، ويقوض حل الدولتين وهو المشروع الذي دعت إليه كل الحكومات الأسترالية السابقة، ومن ثم فهو يمثل "انتكاسا في الثوابت الأسترالية، وتراجعا عن الحقوق الإنسانية العامة وهدما لقيم العدالة والديمقراطية".ولفت إلى أن السبب الثالث هو أن التجارب والدراسات أثبتت أن تجاهل حقوق الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، والوقوف بجوار المستعمر الغاصب، والعمل على تقوية الأقوى وإضعاف الأضعف، ومساندة الاحتلال وأنظمة القمع في العالم، من أهم الأسباب التي تخلق بيئة تساعد على الغضب المولد للإحباط والتطرف والعنف، بجانب كونه ضد مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها أستراليا وضد مسار الحضارة والتاريخ.ومن جانبه، عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي - اليوم الثلاثاء، على هامش ترؤسه لوفد البرلمان العربي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف - اجتماعًا هامًا مع أيان دونالد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي.استيضاح الأمرويأتي اجتماع رئيس البرلمان العربي مع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي لإيضاح ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن نية دولة أستراليا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة.وقال رئيس البرلمان العربي فى تصريح له: "عقدت اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف اجتماعًا مع أيان دونالد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الأسترالي والوفد المرافق له من رؤساء الكتل بمجلسي الشيوخ والنواب الأسترالي".وأكد أن ما يتم تداوله حول نقل سفارتهم للقدس غير دقيق، مشيرًا إلى الاتفاق على استمرار التواصل فيما بينهم.