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برلمان

وزيرة التخطيط: مؤسسات الدولة تساهم في بناء المواطن

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:50 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة بكافة مؤسساتها تساهم في تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضافت السعيد خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن والمنعقد اليوم الثلاثاء بشرم الشيخ، أن بناء الإنسان عملية لا تتم في شهر أو سنة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤسسات في الدولة قوية بمجتمع ضعيف وفي حال تواجد هذا فسيكون هناك خلل بالدولة.

وأشارت إلى أن ثقافة احترام المال العام بعدم إهداره لابد من توافرها لدى المواطنين والمسئولين في المقام الأول لنهضة الدولة بشكل عام بالإضافة إلى أن الدولة تضع خطط استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠، متابعة: "نسعى جميعا لتخفيض عجز موازنة الدولة".

كما أكدت الوزيرة، أن زيادة حركة الاستثمار في مصر يستفيد بها المواطن بتوفير البنية التحتية، مشيرة إلى أن أي مستثمر لا يمكن أن يستثمر في أي دولة دون توفير خدمات البنية التحتية مثل الكهرباء وشبكات الطرق.

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