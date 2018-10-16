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مرأة

9 علامات لاكتشاف الحمل فى بدايته

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
اسماء محمد
قالت الدكتورة أميرة العمرى، إخصائى النساء والتوليد، إن الحمل والإنجاب من أهم الأشياء التى تحدث للمرأة فى حياتها وتتطلب هذه الفترة اهتماما كبيرا بالصحة خاصة فى بداية الحمل لأن أقل خطأ يحدث يعرض حياة الطفل للخطر.

وأضافت "العمرى" أن هناك 9 علامات تساعد المرأة فى اكتشاف الحمل فى بدايته.
- الغثيان صباحًا
- فقدان الشهية تجاه بعض المأكولات
- تأخر الدورة الشهرية أو غيابها
- رغبة الحامل في تناول أصناف معينة من الطعام الوحم
- الشعور بحموضة وحرقة في المعدة
- الشعور بثقل ورغبة في النوم بعد تناول الطعام
- زيادة عدد مرات التبول
- إفراز غير طبيعي للعاب
- الإفرازات المهبلية

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