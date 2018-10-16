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محافظات

إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:40 م
إزالةالأقفاص السمكية
إزالةالأقفاص السمكية
جمالات الدمنهورى
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية حملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ وبالتنسيق مع مديريتي الأمن بالمحافظتين فى إطار تفعيل توجيهات  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل فرع رشيد، خاصة بمراكز المحمودية والرحمانية وايتاى البارود ورشيد  للحفاظ على مياه النيل والثروة السمكية من التلوث.

وشهد حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، بدء فعاليات الحملة وتستمر على مدار ثلاثة أيام لمسح فرع نهر النيل بتلك المناطق وإزالة الأقفاص السمكية الملوثة للنهر بالاشتراك مع الحفارات والصنادل واللنشات من ادارة حماية النيل بمشاركة شرطة المسطحات المائية والإدارة العامة لحماية النيل وشئون البيئة ووزارة الرى لإزالة الأقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل فرع رشيد امام مدينتى المحمودية وفوة بداية من قرية فزارة حتى نهاية حدود المحمودية المشتركة مع مدينة فوة مرورًا بقرى " منية السعيد – ديروط – حلق الجمل – العطف – كفر مليط – المحمودية – السبيل – سنباده- سرنبال – عزبة عبد المجيد ".

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى تطهير مآخذ محطات مياه الشرب والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ لتنفيذ تلك الإزالات.

وطالب بضرورة التعامل مع الأسماك النافقة داخل الأقفاص إن وجدت ودفنها دفنا صحيا خارج الكتلة السكنية وبمدافن حوش عيسى.
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور
إزالة الأقفاص السمكية من فرع رشيد بالمحمودية.. صور

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