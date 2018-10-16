ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

صلاح عبد الفتاح: أراهن على وعي العمومية ونسعى لإعادة الترسانة للقمة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:42 م
صلاح عبد الفتاح
صلاح عبد الفتاح
عبدالله هشام
أكد صلاح عبدالفتاح المرشح على مقعد أمين الصندوق بنادي الترسانة علي ثقته في أعضاء الجمعية العمومية وقدرتهم على إكمال النصاب القانوني البالغ ٢٥٠٠ لعودة الشواكيش إلى قمة الأندية المصرية .

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد:-الجمعية العمومية هي القادرة على تغيير الوضع الحالي للنادي وأراهن الجميع على وعي الأعضاء والنزول للانتخابات .

وأكمل : سأقف بجانب المجلس الحالي وسأعمل على إكمال مسيرته للعودة أمجاد نادي الترسانة الغائبة وأول شيء سأعمل على تغييره هي اللائحة الأساسية للنادي وذلك بمساعدة الأعضاء.

وبسؤاله عن سبب عدم وصول الترسانة إلي الدوري الممتاز خلال الخمس سنوات الماضي قال صلاح :- لا أستطيع الخوض في هذه المسألة لأن الوحيد القادر على الإجابة هي الأجهزة الفنية واللاعبين ".

وعن الشكوى التي قدمها لوزير الشباب والرياضة بخصوص الجمعية العمومية قال :- " بالفعل تقدمت بشكوى وحولها الوزير الي الشئون القانونية لكن الورقة تمت ازالتها ولم يعرف سبب ".

وتابع:أري ان وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي شاب نشيط ويسعي بكل قوته لتحقيق نجاح كبير في وزارته وهو ماظهر خلال الفترة الماضية واتمني له المزيد من النجاح ".

واختتم صلاح تصريحاته عن انجازات المجلس الحالي في الترسانه قائلا :- المجلس اعادة تجديد البوابة الرئيسية للنادي وحمام السباحة وهذا يحسب لهم خلال الفترة الماضية كما ان الفريق الاول يسير بخطي ثابته نحو القمة واتمني ان يستمرحتي الوصول للدوري الممتاز ".

يذكر أن الانتخابات التكميلية لقلعة الشواكيش على منصب أمانة الصندوق ستقام 30 أكتوبر الموافق الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء .

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

تعليق مؤثر من الكاف عقب تأهل منتخب مدغشقر لبطولة الأمم الأفريقية

روسيا تعلن موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

القنصل السعودي بإسطنبول يغادر تركيا

كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتصالات

كارداشيان وزوجها يتعرضان لهجوم شديد بعد لقاء الرئيس الأوغندي.. صور

أولياء أمور مدرسة نبيل الوقاد بمصر الجديدة يشكون عض كلب لأحد الأطفال

في ذكرى رحيله.. هذه الفنانة خطبها سعيد أبو بكر وانفصل عنها سريعا

نيللي كريم بإطلالة موفقة فى مهرجان لندن السينمائي.. صور

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

منتخب مصر يضرب سوازيلاند بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو

شاهد.. إيفانكا ترامب تتألق بتنورة بيضاء.. وهذه تكلفتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

والي: الإرادة السياسية تدعم تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

رايات وفود الطرق الصوفية ترفرف باحتفالات مولد السيد البدوي.. صور وفيديو

فيديو

محلل روسي: سياسة السيسي الخارجية تتميز بالاتزان والذكاء.. فيديو
متحدث الوزراء: جهود لتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر
طارق فهمي: زيارة السيسي لروسيا تتزامن مع الذكرى 75 للعلاقات الثنائية
منتخب مصر يضرب سوازيلاند بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2019..فيديو
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: أستعد لمسلسل 45 حلقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟