صلاح عبد الفتاح: أراهن على وعي العمومية ونسعى لإعادة الترسانة للقمة

أكد صلاح عبدالفتاح المرشح على مقعد أمين الصندوق بنادي الترسانة علي ثقته في أعضاء الجمعية العمومية وقدرتهم على إكمال النصاب القانوني البالغ ٢٥٠٠ لعودة الشواكيش إلى قمة الأندية المصرية .



وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد:-الجمعية العمومية هي القادرة على تغيير الوضع الحالي للنادي وأراهن الجميع على وعي الأعضاء والنزول للانتخابات .



وأكمل : سأقف بجانب المجلس الحالي وسأعمل على إكمال مسيرته للعودة أمجاد نادي الترسانة الغائبة وأول شيء سأعمل على تغييره هي اللائحة الأساسية للنادي وذلك بمساعدة الأعضاء.



وبسؤاله عن سبب عدم وصول الترسانة إلي الدوري الممتاز خلال الخمس سنوات الماضي قال صلاح :- لا أستطيع الخوض في هذه المسألة لأن الوحيد القادر على الإجابة هي الأجهزة الفنية واللاعبين ".



وعن الشكوى التي قدمها لوزير الشباب والرياضة بخصوص الجمعية العمومية قال :- " بالفعل تقدمت بشكوى وحولها الوزير الي الشئون القانونية لكن الورقة تمت ازالتها ولم يعرف سبب ".



وتابع:أري ان وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي شاب نشيط ويسعي بكل قوته لتحقيق نجاح كبير في وزارته وهو ماظهر خلال الفترة الماضية واتمني له المزيد من النجاح ".



واختتم صلاح تصريحاته عن انجازات المجلس الحالي في الترسانه قائلا :- المجلس اعادة تجديد البوابة الرئيسية للنادي وحمام السباحة وهذا يحسب لهم خلال الفترة الماضية كما ان الفريق الاول يسير بخطي ثابته نحو القمة واتمني ان يستمرحتي الوصول للدوري الممتاز ".



يذكر أن الانتخابات التكميلية لقلعة الشواكيش على منصب أمانة الصندوق ستقام 30 أكتوبر الموافق الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء .