ثقافة الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد الطهطاوى

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "رفاعة الطهطاوي و النهضة العلمية " بمناسبة ذكرى ميلاده وذلك بمكتبة النزهة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية ألقت المحاضرة أخصائي الطفل بالمكتبة.



وتحدثت خلال المحاضرة عن شخصية الطهطاوي ونشأته وتعليمه والمناصب التي تقلدها وأهم أعماله والتي من أهمها إنشاء مدرسة الألسن لتدريس الفرنسية والإنجليزية والتركية والإيطالية والفارسية.



وأعقب المحاضرة ورشة لرسم لوحات تعبر عن نصر أكتوبر تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة .



وفي مكتبة البصرة أقيمت محاضرة بعنوان " الحقوق و الواجبات المجتمعية نحو المرأة " ألقاها سليم محمد وكيل مدرسة البصرة، تحدث خلالها عن الحقوق المدنية و حقوق المرأة في الإسلام مثل الحق في الحياة والعمل والمساواة، والتعليم، كما تناول بالشرح أنواع الواجبات و التي منها الواجبات القانونية، السياسية، الإجتماعية، و العائلية.



وفي قصر ثقافة الشاطبي عقدت ندوة بعنوان " كيف يتحقق مفهوم المواطنة " ألقاها مسئول الثقافة العامة، ناقش خلالها معنى المواطنة، و كيفية تحقيق هذا المفهوم وعلاقتها بالإنتماء و الديموقراطية.



كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة الشعر و علم العروض، قام خلالها الشاعر عبد المنعم سالم بمراجعة أعمال الرواد و قدم مجموعة من الإرشادات في الكتابة .



وفي نادي القصة تناولت الناقدة رانيا ثروت أسباب نجاح القصة القصيرة ، و شروط كتابة القصة و طريقة الاختزال.



وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة تعليم الخط والرسم بالكلمات تدريب الفنان محمد جابر .



بينما أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة رسم لاند سكيب بحدائق المنتزة تحت إشراف مسئول الفنون التشكيلية .