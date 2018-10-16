عزام الأحمد: شعبنا موحد في مواجهة السياسة الإسرائيلية الأمريكية الهادفة لتصفية قضيته

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة السياسة الإسرائيلية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وانتصرت له معظم قوى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب رفض الدول والشعوب العربية كلها للضغوط الأمريكية رغم محاولات الخداع والتضليل التي ما زالت مستمرة حتى الآن.



وأضاف الأحمد، رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، "نتطلع إلى عملية سلام جادة في إطار عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها الكاملة، بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومشاركة أوسع من التكتلات الجغرافية والسياسية وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".



وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتقديم مبادرات جادة لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والنواب، وفق القوانين الدولية ومواثيقها ومبادئها وبما ينسجم مع المبادئ والأهداف التي قام على أساسها الاتحاد البرلمان الدولي.



واستطرد الأحمد "إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى السلام العادل والدائم، ويتطلع إلى توفير الحياة الكريمة مثل بقية شعوب العالم من خلال تجسيد قيام دولته الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة، وأصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين فلسطين وإسرائيل.