مدرب سوزيلاند: لم أعد بالفوز أمام المنتخب المصري

أكد أنطوني مدلولي المدير الفني لمنتخب سوزيلاند أنه لم يعد بالفوز أمام منتخب مصر مشددا أن المنتخب المصري قوي وكبير ومن أقوى منتخبات القارة السمراء معتبرا أن الفوز أمام الفراعنة صعب جدا.



وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه وعد ببذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة وأداء جيد.



وتابع أن أداء سوزيلاند في مباراة الإياب أفضل كثيرا من الذهاب حيث قدم المنتخب أداء طيبا و مستوى مميز أمام فريق قوي مثل المنتخب المصري.

