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ديني

حكم شراء السيارة بالتقسيط من البنك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يشترى سيارة من البنك بالتقسيط فهذه المعاملة جائزة ولا شيء فيها.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حكم شراء السيارة بالتقسيط من البنك؟»، أن شراء سيارة من البنك بالتقسيط جائزة ولا شيء فيها لأن البنك يشترى السيارة ويدخلها فى ملكيته ولو حكما ثم بعد أن يتملك البنك هذه السيارة ينقل هذه الملكية للمشترى، فقد يستشكل الأمر على بعض الناس أن المشترى هو من يقوم باختيار السيارة وعملية الشراء ولكن البنك فى هذه الحالة كأنه يوكل المشترى، بأن يشترى السيارة ثم بعد ذلك يملكه لنفسه.

وتابع: أن هناك قاعدة فقهية تنص على أنه حيثما توسطت السلعة بين طرفى العقد فلا ربا ولا حرمة.

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