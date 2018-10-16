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حوادث

معارض للكتب الدراسية لأسرة من أجل مصر بسوهاج وبنها والمنصورة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:44 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى الرماح
نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها جولة تعريفية بأنشطة الاسرة بساحة كلية التربية الرياضية بالجامعة تخللها توزيع بعض الملابس، كما نظمت الأسرة بجامعة المنصورة حفلا فنيا بمناسبة تخرج طلاب الفرقة النهائية بكلية طب الأسنان.

ومن ناحية أخرى عقدت أسرة طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر حكاية نصر" بقاعة المؤتمرات بجامعة سوهاج، كما نظمت الاسرة معرضا لبيع الكتب بأسعار رمزية بساحة كلية الزراعة.

كما نظمت احتفالية "حكاية نصر ٤٥" بساحة الحرم الجامعى بجامعة المنيا تخللها تنفيذ طابور عرض لطلاب كلية التربية الرياضية.

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