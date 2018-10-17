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ديني

حكم ضم الأرض الزراعية المؤجرة تكون ضمن تركة الميت

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأرض الزراعية المؤجرة لا تكون ضمن تركة من كان مستأجرًا لها؛ لأنه لا يملك العين، ولكنه يملك المنفعة فقط.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « استأجر والدي قطعة أرضٍ زراعية، وتوفي وهو يقوم بزراعتها ونحن معه أنا وأمي لأكثر من خمس سنوات. فهل تصير هذه القطعة ميراثًا بعد وفاة والدي لجميع الورثة، أم هي لمن كان يقوم بالزراعة معه؟»، أن الأراضى الزراعية لا تعد ضمن تركة الميت، مُشيرًا الى أنه إذا استأجر إنسانٌ قطعة أرض زراعية لمدة طويلة ثم توفي؛ فإنها تؤول إجارتها لمن كان يقوم بالزراعة معه من أولاده وزوجته لمدةٍ لا تقل عن سنة.

وتابع قائلًا "أنكِ كنتى أنتِ ووالدتكِ تقومون بزراعة هذه المساحة من الأرض الزراعية مع والدكِ لأكثر من سنة؛ فإنَّ إجارتها تكون حقًّا لكما فقط تقومان بزراعتها دون غيرهما من باقي الورثة".

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