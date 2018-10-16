ضبط عاطلين لقيامهما بترويج المواد المخدرة ببشتيل.. فيديو وصور



وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما لها بقصد الإتجار، والمبلغ النقدى من متحصلات الإتجار، واستخدامهما للسيارتين والهاتفين فى نقل وترويج المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بترويج المواد المخدرة بمنطقة بشتيل وبحوزتهما كمية من مخدرى الإستروكس والحشيش، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكابها والقائمين عليها.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام إثنين من العناصر الإجرامية باتخاذ من منطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم بؤرة لترويج المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة استهدفت البؤرة.كما تم ضبط كلٍ من، محمود ص. ز- مواليد 1986، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" ومحكوم عليه فى قضيتى "سرقة تيار كهربائى، ضرب"، ومصطفى ص. ز- مواليد 1988، سبق اتهامه فى 4 قضايا "آخرهم قضية سلاح بدون ترخيص"، مقيمان بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.وأسفرت أعمال تفتيش مسكنيهما عن ضبط الآتى كمية من مخدر الإستروكس مجزأة ومعدة للترويج وزنت (250 جرام)، وكمية من مخدر الحشيش مجزئة ومعدة للترويج وزنت (110 جرام)، ومبلغ مالى (1,235,800) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه، وسيارتين تحملان أرقام (أ هـ ر 5368- ط ب ى 618)، وهاتفى محمول.