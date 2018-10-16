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حوادث

ضبط 121 قطعة أثرية بمسكن شخص أجنبي في الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقطاع الأمن العام، من ضبط 121 قطعة أثرية بمسكن شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مطلوب ضبطه في واقعة تهريب قطع أثرية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحيازة والاتجار بالقطع الأثرية والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومطلوب ضبطه فى واقعة تهريب قطع أثرية، بإخفاء مقتنيات وقطع أثرية بمنزله الكائن بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف مسكنه بمشاركة لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط (121 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبفحص المضبوطات بمعرفة أعضاء اللجنة المختصة تبين أن (86) قطعة منها ترجع إلى الحضارة المصرية في عصور مختلفة، وتخضع لقانون حماية الآثار، كما أوصت بعرض باقي المضبوطات على الجهات المختصة لفحصها، كما أمكن ضبط 2 طبنجة ضغط هواء، ومسدس، و3 خزنة طبنجة، و22 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 أجهزة لاب توب، وجهاز لوحي "تابلت".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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