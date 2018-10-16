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حوادث

الداخلية تحبط تهريب 641 جهازا لاسلكيا و27 ألف قرص مخدر.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط حاوية بداخلها شحنة كبيرة من الأجهزة اللاسلكية، والأدوية المهربة "منشطات" بميناء غرب بورسعيد، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها بالتصدي الحازم والحاسم للحد من انتشار المخدرات، وكذا المنشطات الجنسية، وذلك بتكثيف الجهود على كافة محاورها فى شتى صورها وبذل قصارى الجهد، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها عبارة عن ( أدوات منزلية ) قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد، وإخفاء كميات كبيرة من الأجهزة اللاسلكية الممنوعة والمنشطات والأدوية المهربة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط (641) جهازا لاسلكيا، و (742) شاحن جهاز لاسلكى ، و (1390) إيريال هوائى خاصة بالأجهزة، و (927) بطارية جهاز لاسلكى ، و (660) حامل جهاز لاسلكى، و (213) كرتونة بداخلها كمية من الأدوية المهربة " أقراص منشطة" ، بإجمالى (27,900 قرص).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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