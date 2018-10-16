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تعرف على مطالب أسرة شهيد المنوفية كامل عقل.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال سيد عقل عم الشهيد البطل العريف كامل يحيى عقل، والذي استشهد، إثر إصابته خلال إحباط هجوم إرهابي بسيناء، إن أسرة الشهيد ليس لهم طلبات مادية.

وطالب عم الشهيد من المواطنين بالدعاء للشهيد، وأكد أن الجميع من أسرته يطالب بالقصاص العادل موضحا أن الجميع على أتم الاستعداد للدفاع عن أرض الوطن بأرواحهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مستقبلنا" المُذاع على فضائية "الحدث اليوم" الإعلامى توفيق يوسف، إنه يتمنى إطلاق اسم الشهيد على مدرسة البرانية الجديدة بالمنوفية وإهداء والد الشهيد ووالدته رحلة عمرة.

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