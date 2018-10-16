أزمة بين برشلونة وبيكيه بسبب الإهمال

أشعل لاعب نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، نيران الغضب لدى مجلس إدارة النادي الكاتالوني بسبب الاهتمام بأعماله الخاصة على حساب النادي.



وقالت صحيفة El Chiringuito de Mega الإسبانية، إن "مجلس إدارة برشلونة ليس سعيدًا في الوقت الحالي بسبب تصرفات بيكيه والتي تُوحي باهتمامه بأعماله الخاصة، على حساب دوره في الفريق".



وكان بيكيه تواجد في مدينة شنغهاي الصينية، لحل بعض المشكلات والتي واجهت بعض لاعبي التنس بسبب اعتراضهم على المشاركة في بطولة كأس دافيس للتنس والتي يساهم فيها بيكيه ماليًا.



واعتزل بيكيه دوليًا عقب خروج منتخب إسبانيا من دور الثمن نهائي من بطولة كأس العالم بروسيا.