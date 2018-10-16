ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أزمة بين برشلونة وبيكيه بسبب الإهمال

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:25 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أشعل لاعب نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، نيران الغضب لدى مجلس إدارة النادي الكاتالوني بسبب الاهتمام بأعماله الخاصة على حساب النادي.

وقالت صحيفة El Chiringuito de Mega الإسبانية، إن "مجلس إدارة برشلونة ليس سعيدًا في الوقت الحالي بسبب تصرفات بيكيه والتي تُوحي باهتمامه بأعماله الخاصة، على حساب دوره في الفريق".

وكان بيكيه تواجد في مدينة شنغهاي الصينية، لحل بعض المشكلات والتي واجهت بعض لاعبي التنس بسبب اعتراضهم على المشاركة في بطولة كأس دافيس للتنس والتي يساهم فيها بيكيه ماليًا.

واعتزل بيكيه دوليًا عقب خروج منتخب إسبانيا من دور الثمن نهائي من بطولة كأس العالم بروسيا.

ترشيحاتنا

صندوق النقد: السعودية ستصبح من أقوى اقتصادات العالم في 2020

عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

محمود الخطيب في المستشفى بسبب آلام العمود الفقري

تعليق مؤثر من الكاف عقب تأهل منتخب مدغشقر لبطولة الأمم الأفريقية

قرار عاجل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على سوازيلاند

شاهد.. إيفانكا ترامب تتألق بتنورة بيضاء.. وهذه تكلفتها

انتقاما من فصلهما.. عاملان ينفذان سطوا مسلحا على كازيون الدقي ويسرقان 24 ألف جنيه

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقنوات الناقلة

المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

طارق فهمي: مصر لا تحتاج إلى شهادات حسن سير من روسيا حول تأمين مطاراتها

علاف يمزق جسد طفل بـ25 طعنة بأوسيم.. والمتهم: اخترته عشان صغير وسهل السيطرة عليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

صدى البلد يرصد جولة رئيس الوزراء بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

فيديو

شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن يكشفان عن جديدهما.. فيديو
طارق فهمي: زيارة السيسي لروسيا دليل على رغبة مصر في إحداث توازن بالعلاقات الدولية
طارق فهمي: الرئيس حريص على وضع مصالحنا في إطار مباشر مع أي دولة بالعالم
التعليم تحدد موعد صرف علاوات الـ10% للعاملين بالمدارس الخاصة.. فيديو
مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر بتاريخ 16-10-2018 مباراة ودية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟